È partita l’era del sindaco Sturlese In una settimana varata la giunta

A Porto Venere, una conferma e tre volti nuovi nella giunta comunale della neo sindaco Francesca Sturlese. Ieri, a una settimana dalle elezioni che hanno visto l’affermazione della candidata sostenuta dal centrodestra, è arrivata la nomina della squadra di governo che accompagnerà il primo cittadino nei prossimi cinque anni. Emilio Di Pelino è stato confermato alla carica di vicesindaco: allo storico esponente di Fratelli d’Italia, vicesindaco uscente e rieletto con 96 preferenze, sono state assegnate le deleghe ad ambiente, Parco, posti barca, polizia locale e sicurezza, e al personale.

Tre invece le novità. Franco Carassale, dipendente di Gnl Italia ed ex presidente della società Forza e Coraggio, il più votato alle urne con ben 102 voti, ha ottenuto le deleghe a lavori pubblici, decoro, associazioni e sport. Due le donne presenti nella squadra di governo della Sturlese. A Daria Ambrosini (50 preferenze), il nuovo sindaco ha affidato le deleghe a pubblica istruzione e servizi sociali, mentre a Sara Mancini (51 voti), la più giovane tra gli eletti, sono state assegnate deleghe a lavoro, commercio e attività produttive, servizi cimiteriali e partecipazione. Non assegnate invece le deleghe al bilancio e all’urbanistica, che rimarranno tra le prerogative del nuovo sindaco di Porto Venere al pari della delega alla protezione civile, mentre altre deleghe sono state assegnate ai consiglieri di maggioranza, come quella al turismo affidata ad Antonino Sgarlata, quella alla cultura assegnata a Riccardo Balzarotti, e quella agli animali ad Emanuele Bertetti. Ci saranno, inoltre, tre consiglieri di frazione: Angelo Zignego per la frazione delle Grazie, Emanuele Bertetti per quella di Porto Venere e Daria Ambrosini per Fezzano. "Ho tenuto per me le deleghe a bilancio, urbanistica e protezione civile: sono cruciali per il nostro territorio e ho deciso di assumermene la responsabilità in prima persona – afferma il sindaco Francesca Sturlese –. Sono molto soddisfatta: è una giunta formata da persone determinate e competenti. Tra gli assessori possiamo contare sull’esperienza del vicesindaco Di Pelino ma anche su volti nuovi: tutte persone estremamente legate al territorio e con una grande voglia di fare bene. Sono anche molto contenta che la nostra amministrazione abbia una forte componente femminile, non per una mera questione di opportunità, ma per meriti reali".

Matteo Marcello