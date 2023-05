E oggi il gran finale L’ammainabandiera per il saluto al golfo Attenzione alla viabilità

Il 70° raduno nazionale dei bersaglieri si conclude oggi con l’ammaina bandiera in piazza Europa. Il programma prevede la sfilata finale dei reparti, delle delegazioni regionali e dei radunisti dei Bersaglieri accompagnati da oltre 60 Fanfare che procederanno al passo di corsa. La giornata inizierà alle 8 circa col raduno in viale Amendola di bersaglieri e le fanfare. Terminate le operazioni di “ammassamento” intorno alle 10 partirà la sfilata che seguirà il percorso viale Amendola, viale Garibaldi, piazza Garibaldi, via del Prione, via Diaz, viale Italia. In viale Italia l’arrivo delle autorità e a seguire gli interventi del bersagliere generale di brigata Ottavio Renzi, presidente nazionale dell’associazione Bersaglieri; del genenerale di corpo d’armata Luciano Portolano, segretario generale della Difesa, del sindaco Pierluigi Peracchini e del presidente della Regione Giovanni Toti. Al termine dello sfilamento dei bersaglieri avrà luogo la cerimonia di passaggio della Stecca (in fregio alla tribuna d’onore). La giornata terminerà alle 18 con l’ammaina bandiera in piazza Europa. Non ci sarà l’annunciato lancio dei paracadutisti della Brigata Folgore.

Oggi dalle 6 alle 16 (termine massimo) chiusi viale Italia, viale Amendola, viale Garibaldi, via Chiodo, via Diaz e le strade che portano su queste arterie. Le auto e i bus in uscita dall’autostrada e in arrivo da Lerici diretti a Porto Venere e alle Cinque Terre, senza prendere parte al raduno, seguiranno due differenti tragitti: le auto lungo la variente Aurelia e svincolo Seresa per poi percorrere viale Ferrari, viale Sauro e via dei Pioppi; i bus lungo la variante Aurelia e svincolo Seresa per poi percorrere viale Ferrari, viale Amendola e viale Fieschi. Le auto e i bus in arrivo dall’uscita autostradale diretti a Porto Mirabello (imbarco traghetti o circolo ufficiali) senza prendere parte al raduno, percorreranno due differenti tragitti: le auto lungo via Carducci, via Veneto, via Antoniana, via Valdellora, galleria Spallanzani, via Fiume, viale Ferrari e viale Amendola; i bus lungo via Carducci, via Veneto, via Redipuglia, galleria Spallanzani, via Fiume, viale Ferrari e viale Amendola.