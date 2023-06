E’ morto il dottor Andrea Angì Apprezzato per il suo laboratorio

E’ stato il medico della base del Varignano quando era ufficiale della Marina militare, ma in tanti in città lo ricordano per il suo laboratorio analisi in via Veneto.

E’ morto ieri, a 88 anni, nella sua abitazione in centro, stretto dall’affetto dei suoi cari, il dottor Andrea Angì. Lascia nel dolore l’adorata moglie Anna, i figli Sonia, biologa, e Alessandro medico Inail, i nipoti Giovanni, Francesco e Alice. Originario della Calabria, si era laureato in medicina a Roma poi era entrato nella Marina militare come ufficiale medico. Era arrivato alla Spezia, dove poi ha lasciato la vita militare e fondato il suo laboratorio, prima in via Veneto e poi in via Severino Ferrari dove tuttora lavora la figlia Sonia con la dottoressa Barbagallo.

Nella sua carriera Andrea Angì ha lavorato a contratto anche nel laboratorio dell’ospedale Sant’Andrea. Ricordato per la sua professionalità e la grande umanità, è stato socio dei Lions e del Rotary. Il presidente dell’ordine dei medici Salvatore Barbagallo ha voluto esprimere il suo personale cordoglio e quello di tutta la categoria medica alla famiglia. "Ci lascia un grande professionista, che si è sempre distinto per la sua dedizione e competenza nei confronti dei pazienti. La sanità spezzina perde una delle sue figure storiche, un esempio per le giovani generazioni".

Il funerale domani, sabato, alle ore 10 nella chiesa dei santi Giovanni ed Agostino. Ha chiesto espressamente alla famiglia di essere cremato e che le sue ceneri vengano disperse in mare.