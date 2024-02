Duello pianistico sul palco

Il percorso alla Spezia è già iniziato. E in grande stile, al Teatro Civico, con protagonisti Giovanni Sollima, Federico Guglielmo e l’orchestra barocca Il Pomo d’Oro. Adesso tocca al segmento di ‘Concerti a Teatro’, che si sviluppa al Teatro degli Impavidi di Sarzana. I due vincitori del concorso pianistico ‘Concerti a Teatro - 2021’, Matteo Bevilacqua e Ruben Micieli, saranno i primattori, martedì alle 21, del primo appuntamento sarzanese della rassegna di musica classica, giunta all’XI edizione, promossa e organizzata da Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxaniz.

Matteo Bevilacqua e Ruben Micieli, giovani e affermati pianisti con già all’attivo numerosi concerti solistici in tutta Europa e importanti incisioni con prestigiose case discografiche, apriranno la stagione dei ‘Concerti a Teatro’ a Sarzana per sfidarsi in un divertente ‘duello pianistico’, riproponendo la consolidata tradizione ottocentesca in cui la collaborazione a quattro mani si alternava ad esibizioni solistiche. I due artisti daranno vita così a un programma fresco e virtuosistico, offrendo al pubblico un vero e proprio viaggio musicale che spazierà dalle musiche di Ligeti a quelle di Dvor?a´k, alle fantasie di Verdi fino all’Ouverture da La gazza ladra di Rossini per poi ripercorrere, con Debussy – uno degli autori pianistici più evocativi – la Petite Suite, caposaldo del repertorio pianistico a quattro mani. La stagione dei ‘Concerti a Teatro’ proseguirà fino ad aprile al Teatro Civico della Spezia e al Teatro degli Impavidi di Sarzana.

È ancora comunque possibile abbonarsi ai concerti in cartellone al Teatro degli Impavidi alla biglietteria oppure online (sulla piattaforma Vivaticket.it): 30 euro è il costo massimo dei tre appuntamenti previsti, 24 euro il ridotto e 20 euro per universitari, studenti del Conservatorio e under 19. I biglietti per i singoli concerti sono in vendita invece nei rispettivi teatri e online su www.vivaticket.it. Al botteghino spezzino di via Carpenino, dalle 8.30 alle 12 (dal lunedì al sabato, mercoledì anche 16-19) e in quello sarzanese di via Mazzini, dalle 9.30 alle 13 (dal lunedì al sabato, giovedì anche 16-19 e il giorno del concerto dalle 18.30). Tutte le informazioni sulla stagione e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale www.concertiateatro.it.

Marco Magi