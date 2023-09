Duelli, cortei e musica. Dal Medioevo all’800 sulle tracce di ’Spetialis’

Duelli, cortei, musica, spettacoli, danze, mestieri, visite guidate e laboratori per adulti e bambini. In una parola ‘Spetialis’ il festival della Spezia Antica, prima grande manifestazione di rievocazione storica dal Medioevo all’Ottocento spezzino a cura dei Servizi culturali del Comune in programma venerdì 29 e sabato 30 settembre, e domenica 1° ottobre. Spetialis, ed è chiaro il riferimento ad una delle varianti del nome antico della Spezia, è un progetto a cura di Donatella Alessi e Giacomo Paolicchi.

"Un ricco programma – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – dedicato ad un pubblico eterogeneo, con occasioni di intrattenimento che, contemporaneamente, consentiranno di approfondire e scoprire il nostro passato, perché riteniamo sia fondamentale guardare al futuro partendo dalla piena conoscenza delle nostre radici culturali". Con oltre trenta eventi, ‘Spetialis’ è una festa della città e per la città, grazie al quale si andrà alla riscoperta delle origini cittadine più antiche, degli angoli storici, dei modi di vivere del passato e si sveleranno alcuni dei tesori conservati nei musei, nelle biblioteche e nelle chiese spezzine. L’inaugurazione di Spetialis si terrà venerdì 29 settembre, dalle 18 alle 20, nelle vie del centro cittadino con un corteo storico in costume e con spettacoli. Il programma del secondo giorno, sabato 30 settembre, prevede al mattino visite guidate su prenotazione alla chiesa di Santa Maria e al Museo Lia (con Andrea Marmori). Nel pomeriggio al Museo Etnografico si potranno conoscere e sperimentare i mestieri tradizionali, impastare e stampigliare i croxetti, si impareranno le danze popolari e si ammireranno i costumi della nostra tradizione. Nella mattina di domenica 1° ottobre sono previste visite guidate su prenotazione agli antifonari del Museo Lia (sempre con Marmori), un percorso in città fino alla Chiesa della Madonna della Neve e alla biblioteca Mazzini (con Giacomo Bertonati). Nel pomeriggio il Castello San Giorgio si animerà con una rievocazione medievale in cui si potrà visitare un accampamento militare e sperimentare la vita dell’epoca con laboratori per bambini e adulti, dimostrazioni di attività artigianali e prove di tiro con l’arco. Alla sera ci sarà la possibilità di assaporare sulla terrazza del Castello San Giorgio, come in un banchetto, i piatti ispirati alla cucina medievale e a seguire spettacoli, danze, musica e combattimenti concluderanno questo viaggio nel passato. Le attività nei Musei del Castello ed Etnografico prevedono il pagamento di un biglietto di ingresso, mentre le visite guidate del sabato e della domenica al Museo Lia e alla Biblioteca Mazzini sono gratuite con prenotazione obbligatoria ai contatti delle due strutture. In caso di avverse condizioni meteo il corteo non si svolgerà, mentre gli eventi nei musei avranno un programma ridotto.

Marco Magi