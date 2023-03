Due nuovi mezzi della Pa Taglio del nastro in piazza

Il soccorso, l’emergenza e il sostegno ai meno fortunati. E’ un impegno a tutto campo quello della Pubblica assistenza della Spezia che sabato pomeriggio ha inaugurato due nuovi mezzi nella centralissima piazza Europa. Un centro mobile di rianimazione e un furgone dedicato ai servizi alla persona. Due mezzi che andranno a rafforzare il parco macchine. In particolare, l’ambulanza va ad aggiungersi a quella presentata lo scorso settembre alla memoria di Stefano Centofanti. L’unità mobile di soccorso è stata realizzata dalla Olmedo Spa ed è dotata di un sistema a pressione negativa che permette un’importante diminuzione del rischio di contagio per gli operatori a bordo. Una macchina all’avanguardia grazie all’utilizzo di uno specifico sistema di filtraggio: fotocatalisi ed irraggiamento UV prima dell’immissione di aria nei condotti del sistema di climatizzazione. Il mezzo dedicato ai servizi è invece un furgone che sarà impiegato nella consegna delle spese alle 140 famiglie seguite dall’ente. Servirà a distribuire i pasti ai senza fissa dimora che da 17 sono diventati di recente 24 e che portano la Pa a sfornare 4mila pasti in circa un anno di attività.

Ma la cerimonia di sabato è stata anche l’occasione per consegnare gli attestati di merito alle autorità, a tutte le forze dell’ordine, alla Protezione civile, ai vigili del fuoco per la costante opera di supporto agli equipaggio di soccorso, alla Fondazione Carispezia e alla Fondazione Ciani per i preziosi contributi garantiti in questi anni. Attestati verranno consegnati anche all’Ipercoop de Le Terrazze, al Lidl per tutta la merce alimentare che ogni giorni la Pa va a ritirare.