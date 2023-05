Due giovani arrestati: in casa un etto di hashish e una minore scomparsa

La Spezia, 27 maggio 2023 - Arrestati due giovani stranieri: avevano in casa della droga oltre che una minore scomparsa.

Ieri mattina 26 maggio, alla Spezia, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia spezzina, in zona Chiappa, hanno fatto irruzione in un appartamento occupato da due giovani ghanesi, già noti alle forze dell’ordine. I due, di 23 e 24 anni, sono stati sorpresi mentre consumavano sostanze stupefacenti in compagnia di una minorenne. Dai controlli effettuati, è risultato che la ragazza, ospitata dai giovani, si era allontanata alcuni giorni fa da una struttura di accoglienza per minori, i cui responsabili ne avevano denunciato la scomparsa.

Nel corso della successiva perquisizione in casa, i militari hanno trovato e sequestrato un etto di hashish, materiale da confezionamento, bilancini e una somma in denaro ritenuta provento di attività di spaccio. I due stranieri sono quindi stati dichiarati in arresto per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e anche denunciati di sottrazione di minore. Dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza in caserma, stamattina sono comparsi in tribunale dinanzi al Giudice per l’udienza di convalida: arresti convalidati con applicazione ad uno dell'obbligo di firma e all'altro del divieto di dimora alla Spezia. La ragazza è stata invece riaccompagnata nella struttura da cui si era allontanata.

Marco Magi