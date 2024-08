Due giorni di bracciate col Beach Waterpolo

C’è il girone Palmaria, in cui sono state inserite le squadre Famo la differenza, I cartellini, Cercasi ottava disperatamente e Tuna thunder, e il Porto Venere, in cui si daranno battaglia Murphy’s pub, Ipossia, Atletico ma non troppo e 7brutto. Ma mai farsi ingannare dai nomi, perché in barba alla goliardia, a formare questi team saranno giocatori di valore, anche con trascorsi in serie importanti. Dopo il campus dedicato ai più giovani, coach Carlo Foti torna a regalare sport e spettacolo nelle acque antistanti la calata Doria con un nuovo appuntamento con la pallanuoto: il Portovenere Beach Waterpolo, torneo di due giorni in programma domani e domenica. "Torniamo in questa bellissima cornice e in un campo unico – spiega Foti – : una location strepitosa, che ci permette di valorizzare la pallanuoto in mare, disciplina con sue peculiarità. Le formazioni sono in arrivo dalla Spezia, dalla Toscana e da Genova e la fase preliminare che durerà fino a domenica mattina, poi ci saranno semifinali e finali. Prenderanno parte al torneo, per cui sono stati creati costumi e telo ad hoc, 80 partecipanti, fra tesserati e non. La sera di domenica sono previste le premiazioni". Le squadre saranno formate da cinque giocatori ciascuna, portiere compreso, le partite saranno di tre set e cinque per la finale, ognuno dei quali si chiuderà quando una delle squadre avrà raggiunto il sesto gol o dopo otto minuti di gioco. "Sarà un torneo goliardico – sottolinea l’organizzatore – adatto all’estate, nel segno dello spettacolo e per dare lustro alla pallanuoto in mare". Questo il calendario: sabato 3, Girone Palmaria: ore 17 Famo la differenza vs I cartellini; ore 17.20 Cercasi ottava disperatamente vs Tuna thunder; Girone Porto Venere: ore 17.40 Murphy’s pub vs Ipossia; ore 18: Atletico ma non troppo vs 7brutto. Girone Palmaria: ore 18.20: Famo la differenza vs cercasi ottava disperatamente; ore 18.40: I cartellini vs Tuna thunder; girone Porto Venere: ore 19: Murphy’s pub vs Atletico ma non troppo; ore 19.20: Ipossia vs 7brutto; domenica 4 agosto, quattro gare la mattina, semifinali alle 15 e alle 15.30, finale 3° posto alle 16, finalissima alle 16.30.

Chiara Tenca