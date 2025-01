Due giornate di partite distribuite su vari campi

‘Un goal per Andrea’ rappresenta molto di più di un semplice torneo di calcio: è un momento di unione e di solidarietà, un modo per dimostrare che lo sport può andare oltre il risultato sul campo per ottenere vittorie ben più importanti. L’iniziativa ha raccolto la partecipazione di tante società del panorama calcistico spezzino, pronte a mandare in campo le loro squadre per un’iniziativa che va ben al di là del puro fatto sportivo. Una partecipazione spontanea, numerosa ed entusiastica, segno tangibile della grande sensibilità mostrata da dirigenti e allenatori verso la nobile causa del torneo. Questo il programma della kermesse, diviso per le varie categorie. Per i giocatori classe 2012, Campo Cimma della Spezia, 1° febbraio, ore 9.30; per i 2013, Campo Tanca della Spezia, 1° febbraio, ore 9 e Centro Canale di Castelnuovo Magra, 1° febbraio, ore 15; per i 2014, Campo Matelli di Ponzano Madonnetta, 1° febbraio, ore 14.30 e Campo Incerti di Ceparana, 2 febbraio, ore 9; per i 2015, Campo Berghini di Sarzana, 1° febbraio, ore 14.30 e Campo Bagnara di San Terenzo, 1° febbraio, ore 14.30; per i 2016, Cittadella dello Sport di Follo, 1° febbraio, ore 15; per i 2017, Campo Scopsi delle Pianazze, 1° febbraio, ore 15; per i 2018, Centro Fuori Campo della Spezia, 2 febbraio, ore 15; per i 2019, Campo Incerti di Ceparana, 1° febbraio, ore 15; infine per i Pulcini femminile, Campo Incerti di Ceparana, 1° febbraio, ore 15.30. Le società organizzatrici invitano tutti a partecipare a questo evento straordinario. "Ogni piccolo gesto può fare la differenza – concludono i promotori – Venite numerosi a tifare per Andrea e per lo sport che unisce".