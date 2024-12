Due città fatte di...Lego. Iniziativa alla Fondazione

Sabato 7 dicembre alle 18 Fondazione Carispezia inaugura nei propri spazi espositivi “I Love Lego”, esposizione creativa dove poter ammirare due opere costituite da centinaia di migliaia di pezzi con i mattoncini danesi: la Metropoli (con grattacieli, parchi e palazzi) e la Città Medievale, un suggestivo scenario con torri, castelli e cavalieri, che riporta indietro nel tempo. A corredo dei due grandi plastici esposti, bambini e ragazzi avranno a disposizione migliaia di pezzi per sperimentare la propria creatività e costruire opere dando libero sfogo all’immaginazione. Gli oggetti saranno “messi in mostra” in una sorta di laboratorio creativo permanente. Iniziativa aperta a tutti gli appassionati dai 3 anni in su, durante gli orari di apertura fino a esaurimento posti; bambini fino a 12 anni dovranno essere accompagnati da un adulto. “I Love Lego” resterà aperta negli spazi della Fondazione, ad ingresso libero, fino a domenica 19 gennaio 2025. Informazioni e orari: www.fondazionecarispezia.it.