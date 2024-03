Due alunne del ’Mazzini’ alle Olimpiadi di filosofia

Due studentesse del liceo linguistico Mazzini ‘volano’ alle finali nazionali delle Olimpiadi di filosofia. Hanno superato brillantemente la fase regionale del campionato di filosofia in lingua straniera, le due ragazze spezzine selezionate parteciperanno ora alla competizione nazionale insieme ai finalisti delle altre regioni. Una bella soddisfazione per il liceo Mazzini, che anche quest’anno ottiene conferme della preparazione dei suoi studenti e si aggiudica il primo posto in Liguria per quanto riguarda i campionati di filosofia in lingua francese e inglese con le alunne Chiara Costa e Grejsi Babasuli, che hanno vinto la competizione con due testi di filosofia teoretica e etica a commento di un passo delle Meditazioni Metafisiche di Cartesio e della Somma Teologica di Tommaso d’Aquino. Le alunne, nel corso dell’anno, seguite dalle professoresse Michela Blangero, Elisabetta Boggio, Luisita Corsi, Vittoria Franchetti e Roseline Vandenbossche si sono sempre distinte per la passione verso la filosofia unita ad un’alta competenza linguistica: un binomio che le ha portate a qualificarsi alla fase finale della prestigiosa competizione filosofica. Dal tutto il liceo Mazzini, diretto dal dirigente scolastico Cristina Spinucci, un grande ’in bocca al lupo’ alle giovanissime campionesse che proseguono il loro percorso con la finale nazionale