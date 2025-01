Due addetti alle pulizie in strutture ricettive

Occasioni in provincia di La Spezia. Per info https://formazionelavoro.regione.liguria.it

2 ADDETTI PULIZIE. Cinque Terre Riviera snc - Agenzia Viaggi e Turismo-Tour Operator, ricerca 2 addetti servizi di pulizie in strutture ricettive, appartamenti privati ad uso turistico di alto livello. L’attività si svolgerà prevalentemente nei paesi delle Cinque Terre. Preferibile lingua inglese, età fra i 20 ed i 45 anni, tempo determinato stagionale. Offerta 57849

1 CAMERIERE. Albergo a Deiva Marina ricerca per attività da Pasqua a maggio e seguente stagione estiva. Si richiede disponibilità per il servizio colazioni dalle 7.30 alle 11.30 e per il servizio cena dalle 19.00 alle 21.30. Gradito mezzo autonomo. Offerta 57845

1 SEGRETARIO. Si ricerca per studio di amministrazione condominiale una persona per mansioni di segreteria, archiviazione documenti, pratiche condominiali. Richiesta età dai 20 ai 28 anni. Si offre tirocinio extracurriculare di 4 mesi con possibili sviluppi in assunzione. Sede Sarzana. Offerta 57830