Droga in auto, in carcere spezzino. E’ stato fermato per un controllo

Da un normale controllo stradale sono spuntati dall’automobile 15 grammi di cocaina. L’automobilista alla vista del posto di blocco predisposto a Ceparana dall’aliquota radiomobile della compagnia dei carabinieri di Sarzana ha dato cenni di nervosismo che hanno insospettito i militari. Inoltre il quarantenne non è un volto nuovo alle forze dell’ordine e così i carabinieri hanno voluto controllare meglio la vettura. Sono spuntati 15 grammi di cocaina e l’uomo, Cristian Facciolo, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio. Ieri mattina si è presentato in Tribunale a Spezia davanti al giudice Selene Ruberto, pubblico ministero Elisa Loris, pm onorario Antonio Scarano. Il giudice ha convalidato l’arresto operato dai carabinieri e disposto il trasferimento in carcere motivato dai precedenti dell’arrestato sempre in materia specifica di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della stazione di Santo Stefano Magra invece hanno arrestato un marocchino applicando così la misura cautelare in carcere stabilita dal Tribunale. Ha infatti violato le disposizioni imposte dopo i precedenti arresti per spaccio di stupefacenti. Ma invece di rimanere ai domiciliari girava sul territorio e per questo è stata richiesta lka misura più rigida. I carabinieri lo hanno arrestato e accompagnato nella casa circondariale di Spezia.

m.m.