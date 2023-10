Alla frontiera con 50 chili di cocaina nascosti nei fustini del detersivo e nell’auto, arrestati

Imperia, 13 ottobre 2023 – I controlli serrati alla frontiera di Ventimiglia, ad opera di tutte le forze di polizia, hanno messo a segno un importante colpo al narcotraffico. Due trafficanti di droga sono stati arrestati con ben 50 chili di cocaina nascosti in fustini di detersivo in polvere.

È successo giovedì mattina, alla barriera autostradale di Ventimiglia, dove il personale della polizia di frontiera stava controllando gli accessi insieme alla guardia di finanza. Verso le 11 è arrivato un suv con a bordo due albanesi con i documenti in regola, ma i precedenti di uno di loro e il nervosismo manifestato hanno insospettito gli agenti, in particolare quei quattro fustini di detersivo in polvere che risultavano strani a bordo di un veicolo di lusso.

Grazie alla presenza dell’unità cinofila con i cani Jester e Cally è subito emersa la presenza di stupefacenti a bordo del veicolo. Nei fustini c’erano 16 panetti incellofanati pieni di cocaina. Smontati tutti i pannelli delle portiere sono spuntati altri 33 panetti nonché numerosi altri beni di probabile provenienza illecita: orologi di marca, gioielli preziosi, moneta d’oro, documenti d’identità intestati ad altre persone, alcuni telefoni e schede sim, valute straniere e un involucro contenente 10mila euro in banconote da 20 euro.

I due albanesi, di 37 e 33 anni, sono stati arrestati per produzione, traffico internazionale e detenzione di sostanze stupefacenti, nonché denunciati per ricettazione.