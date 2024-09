Sarà una delle drag queen più conosciute d’Italia, Regina Miami, anima e voce delle più importanti serate Lgbt nazionali, l’ospite di Groove, stasera dalle 21.30, ingresso gratuito. In Calata Paita, arriva Regina Miami, al secolo Nunzio Sardella, bandiera della movida della marina torrelaghese che ha fatto la storia del glamour fin dai tempi del Frau Marlene. Il cammino che ha portato alla nascita di Regina Miami è stato tortuoso: carattere profondo e introspettivo, un’evoluzione travagliata ma che ha permesso poi alla drag di portare in scena una forma d’arte e di spettacolo di grande successo. Uno spettacolo all’insegna dell’opulenza e del glamour, accompagnato in consolle dal dj Emilio Simonini