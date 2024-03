Doppia visita guidata al castello

In occasione della Giornata del paesaggio di domani il Castello di San Terenzo aprirà le sue porte per due visite speciali, alle 14.30 e alle 15.30, a cura del direttore Massimo Dadà e Laura Papa, storica dell’arte. Il visitatore sarà accompagnato alla scoperta non solo della storia del maniero, ma anche in un ‘viaggio’ sul paesaggio circostante. Il fine del progetto è la sensibilizzazione, conoscenza e valorizzazione del paesaggio, che per definizione è ‘una parte di territorio che è possibile abbracciare con uno sguardo’. Il Castello di San Terenzo rappresenta in questo senso un eccezionale punto di osservazione, nello spazio ma pure attraverso i secoli: dalle tracce preistoriche a Lerici e nelle colline lericine, al ‘Porto di Venere’ di epoca romana, dal monastero medievale del Tino ai vicini luoghi legati alla frequentazione ottocentesca della famiglia Shelley, fino alle più recenti trasformazioni industriali o turistiche delle coste della Spezia. Le visite sono gratuite con obbligo di prenotazione a [email protected].