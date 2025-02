Doppia visita al Camec. Come prenotare

In occasione della Giornata internazionale della guida turistica (istituita nel 1990) la sezione spezzina dell’Associazione guide turistiche Liguria propone visite guidate gratuite, che quest’anno saranno dedicate al Camec riaperto a ottobre a 20 anni dalla sua inaugurazione, con un rinnovato allestimento. Il nuovo percorso espositivo favorisce confronti tra periodi e temi diversi dell’arte del XX secolo e, con una suggestiva sala, ripercorre la storia del Premio del Golfo, istituito nel 1933 e per molti anni importante iniziativa culturale della città. Le visite (che le guide di Agtl La Spezia quest’anno dedicano al ricordo dei colleghi Angela Persano e Giovanni Ghetti) si svolgeranno oggi e domani , alle 10, 11.30, 15 e 16.30. L’appuntamento per entrambe le giornate è in piazza Cesare Battisti, all’ingresso del Camec. Per motivi organizzativi la partecipazione è su prenotazione obbligatoria all’indirizzo [email protected].