Doppia parata di Natale in città: trampolieri e magia nel centro storico

Una doppia parata è in programma oggi in città. Lo spettacolo ‘La Grande Parata di Natale’, che doveva svolgersi ieri in piazza Brin si terrà, invece, oggi, a partire dalle 18, la piazza diventerà il palcoscenico di una parata magica, che vedrà protagonisti trampolieri vestiti con abiti natalizi e una coinvolgente sezione di tamburi, creando un’atmosfera unica e suggestiva. I trampolieri, in abiti festivi, si esibiranno al ritmo delle percussioni.

Sempre, oggi, come previsto, sarà anche la volta della ‘Parata Armonia di Natale’, che trasformerà il centro storico in un incantevole palcoscenico natalizio. Dalle 18, una parata unica attraverserà le vie del centro, con trampolieri vestiti di abiti bianchi luminosi impegnati in acrobazie spettacolari. I protagonisti si esibiranno sui trampoli, creando un’esperienza visiva mozzafiato, arricchita dal bagliore delle luci e dall’eleganza dei loro costumi. La parata, accompagnata da un sottofondo musicale avvolgente, trasporterà il pubblico in un’atmosfera di pura magia.