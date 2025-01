Dopo il colpo i ladri sfidano la sorte. Rubati in tabaccheria i gratta e vinci

Sigarette e tanti gratta e vinci per tentare anche il colpo di fortuna dopo quello messo a segno nel locale. Una banda composta almeno da cinque elementi ha portato a buon fine uno scasso ammontante a svariate migliaia di euro in una tabaccheria alle porte di Sarzana. Il gruppo, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, è entrato in azione intorno alle 2 dell’altra notte scassinando il cancello in ferro battuto, di protezione della porta, chiuso con un lucchetto. All’interno del locale in via Cisa, nel quartiere di Santa Caterina, la banda si è concentrata sui tagliandi del gratta e vinci oltre a alcune stecche di sigarette e alcune monete lasciate dai titolari come fondo cassa. Pochi minuti prima del colpo le immagini della telecamera hanno ripreso un giovane mentre stava acquistando sigarette dal distributore automatico e pochi istanti dopo, probabilmente i ladri hanno proprio atteso che l’uomo terminasse l’operazione, sono entrati in azione. Il sistema di allarme ha fatto scattare i controlli da parte dell’istituto di vigilanza e dei carabinieri della compagnia di Sarzana che hanno avvertito il titolare della rivendita. Da una prima ricognizione effettuata sarebbero stati rubati tagliandi del gratta e vinci per un valore di 12 mila euro oltre alle stecche di sigarette e i consistenti danni alla porta di ingresso del locale. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sarzana. Ironia della sorte ieri i carabinieri del provinciale di Massa Carrara in collaborazione con i colleghi del nucleo investigativo hanno arrestato un uomo di 47 anni italiano, residente ad Aulla, gravato da precedenti specifici per reati contro il patrimonio e da una recente condanna. Deve scontare infatti la pena di 2 anni per il reato di furto aggravato commesso nel Comune di Podenzana nel dicembre 2017. Insieme a un complice nel 2017 aveva rubato in un bar tabaccheria oltre al contante trovato nella cassa anche una ventina di biglietti della Lotteria Italia la cui estrazione era prevista per la Befana oltre a una cinquantina di “gratta e vinci”.

Massimo Merluzzi