Dopo cinque amare sconfitte consecutive . La Fezzanese torna finalmente alla vittoria

Fezzanese 2 Terranuova Traiana 1

FEZZANESE: Pucci, Masi, Bechini, Nicolini, D’Alessandro, Salvetti, Campana (66’ Loffredo), Cantatore (77’ Scieuzo), Beccarelli (86’ Stradini), Ngom (70’ Lunghi), Mariotti (81’ Antezza). A disp. Nucci, Martera, Giammarresi, Fiori L. All. Gatti

TERRANUOVA TRAIANA: Timperanza, Bega, Saitta, Lischi (54’ Petrioli), Privitera, Sacconi, Sanzamici, Iaunese, Mannella, Marini, Tassi (54’ Zhupa). A disp. Morandi, Grieco, Castaldo, Dini, Cardo, Palazzini, Cappelli. All. Becattini

Arbitro: Targhetta di Castelfranco Veneto (assenti Betello di San Donà di Piave e Scaldaferro di Vicenza)

Marcatori: 41’ Ngom, 56’ Marini, 59’ Mariotti

Note: espulsi al 78’ Petrioli e al 94’ Loffredo

SERAVEZZA - La Fezzanese torna finalmente alla vittoria, dopo cinque sconfitte consecutive, battendo per 2-1 a Seravezza il Terranuova nella 21ª giornata del girone E di serie D in un importantissimo scontro diretto per la salvezza.

Infatti i verdi pur rimanendo ultimi si portano a due punti dal Flaminia ed a sette appunto dal Terranuova. Gli aretini partono forte ma al 41’ fezzanoti in vantaggio con Ngom su assist di Mariotti. Al 56’ pareggia Marini da sottomisura su cross del neoentrato Petrioli. Al 59’ Fezzanese di nuovo in vantaggio con Mariotti che va via in contropiede e segna con un preciso diagonale. Terranuova che protesta in quanto a loro dire la ripartenza nasce da un presunto fallo non rilevato. Al 61’ altre proteste ospiti per una deviazione forse di braccio in area di Masi su cross di Privitera. Al 93’ Lunghi, abilmente smarcato da Nicolini, tira ma il portiere salva. Al 94’ anche i verdi in dieci per l’espulsione di Loffredo che commette un fallo a metà campo su Iaunese. Al termine tensione tra le contendenti in una gara combattuta, fisica e nervosa.

Paolo Gaeta