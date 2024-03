Donne di Confartigianato. Un pomeriggio di sport per la Casa sulla roccia

Quest’anno, in occasione della Giornata internazionale della donna, Donne Impresa Confartigianato ha deciso di organizzare un pomeriggio di sport. Venerdì 8 marzo si è così tenuto il primo torneo Confartigianato, iniziativa di beneficenza a sostegno della Casa sulla Roccia, comunità educativa assistenziale nella quale don Luca Palei ospita una dozzina di ragazzi dai 14 ai 18 anni. "Siamo molto felici di aver partecipato a questo evento come donne imprenditrici di Confartigianato" dichiarano le imprenditrici Roberta Condotti, Rossella Moisè, Manuela Stampetta, Cristina Tomaino, Patrizia Casentini, Anna Bucchioni, Irene Carabelli e Anna Alfano – per i ragazzi della Casa sulla Roccia.