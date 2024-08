Donna sui binari. Treni bloccati: disagi e ritardi

Disagi l’altra mattina per i viaggiatori sulla linea ferroviaria Spezia-Pisa nel tratto fra Sarzana e Carrara. Una donna di 81 anni, per cause in corso di accertamento, si è sdraiata sui binari, fortunatamente senza riportare conseguenze al passaggio dei treni. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria per gli accertamenti del caso. La circolazione è stata interrotta verso le 10,30 creando rallentamenti ai treni ad alta velocità, Intercity e regionali, poi i treni hanno ripreso a viaggiare. A subire ritardi sono stati l’Intercity-notte 36386 Reggio Calabria Centrale con arrivo alle 21,43 a Torino Porta Nuova e l’Intercity 505 Ventimiglia partito da Roma Termini e rimasto fermo a Sarzana per diverso tempo. Trenitalia ha sua pagina web ha tempestivamente avvisato dei rallentamenti fornendo poi aggiornamenti sulla situazione.