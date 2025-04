La Spezia, donna aggredisce infermiera del pronto soccorso: sospetta frattura della clavicola

La Spezia, 29 aprile 2025 – Le aggressioni al personale sanitario sono una vera emergenza sociale. L'ultimo episodio alla Spezia è successo lunedì pomeriggio, quando una donna è stata arrestata dalla polizia dopo aver aggredito un'infermiera al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea,

L'aggressione è avvenuta sotto gli occhi di altre due infermiere e avrebbe provocato una contusione a una spalla con sospetta frattura della clavicola dell'infermiera.

A intervenire per prima una poliziotta in servizio al presidio di polizia presente all'interno dell'ospedale, che ha successivamente chiamato i rinforzi. La donna, giunta in ospedale in evidente stato di alterazione alcolica è stata posta ai domiciliari e processata direttissima. Arresto confermato con obbligo di firma.

Insomma, questa piaga, che si allarga in tutti gli ospedali italiani, dove il personale (anche personale medico) viene costantemente preso di mira, continua inspiegabilmente, e questo l'ennesimo deplorevole episodio.