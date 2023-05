’Dona la spesa’ con la Coop Volontari nei punti vendita per raccogliere la merce

Domani torna la raccolta solidale “Dona la spesa”, organizzata da Coop Liguria per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà. Nei punti vendita della cooperativa, dalle 9 alle 19, saranno presenti i volontari delle associazioni che offrono supporto alle famiglie in difficoltà per sensibilizzare soci e clienti ad aggiungere alla propria spesa qualche acquisto da donare in solidarietà. Nel complesso l’iniziativa coinvolgerà una sessantina di associazioni, scelte tra quelle più attive sul proprio territorio, molte delle quali collaborano con Coop Liguria anche ritirando i prodotti invendibili. Grazie alle tre raccolte “Dona la spesa” organizzate ogni anno nel 2022 sono state donate 73 tonnellate di merci.