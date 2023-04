Don Dario al campo di Alivara

Don Dario, sacerdote di Botticino, in provincia di Brescia, col suo ultraleggero al campo volo di Alivara Ulm Odv a Borghetto per trovare gli amici e ha impartito una benedizione alle moto di un gruppo di carabinieri e agenti della polizia di stato della provincia spezzina. La manifestazione è stata organizzata dal sottufficiale dei carabinieri Marco Ivani originario di Borghetto di Vara e grande amico di don Dario in collaborazione con Alivara che ha ospitato l’evento. Per l’occasione Claudio Grossi, presidente di Alivara, ha chiesto a don Dario di benedire anche tutti gli ultraleggeri del campo, il quale ha acconsentito molto volentieri. Anche in questa occasione è stata apprezzata da tutti la struttura del campo volo di Borghetto la quale è utile sia per scopi ludici che di protezione civile in caso di calamità.