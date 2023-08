Domenichini e ‘Il golfo ai poeti’: incontro alla Libreria in Pineta a Le Grazie

L’ebook ‘Il golfo ai poeti (no a Basi blu)’ di William Domenichini sarà presentato stasera, alle 21, alle Grazie, nei i giardini di via Libertà, nell’ambito della rassegna ‘Libreria in Pineta, incontri estivi’, organizzata dall’associazione Posidonia, con pro loco Le Grazie e associazione Dalla parte dei forti. "’Il golfo ai poeti’ è un percorso assai lungo nel tempo. Probabilmente iniziato quando misero le prime pietre ad un muro che, da oltre 150 anni, impedisce alla città della Spezia di arrivare al suo mare. Per tutto questo tempo, una parte della comunità non si è mai arresa alla superficialità – dice Domenichini – Una parte della comunità ha costruito battaglie di civiltà. Per tutto questo tempo un’altra parte della comunità si è voltata, ignorando, facendo finta o semplicemente raccogliendo le poche possibilità che la scelta di militarizzare il territorio spezzino offriva". Il golfo ai poeti presentato alle Grazie assume una valenza simbolica di grande rilievo, poiché i temi trattati non riguardano solo Marola o la città spezzina, ma l’intero golfo. "Le dinamiche che sottendono la sottrazione di spazi per uso militare, il loro stato di inquinamento e le bonifiche che non vengono effettuate, così come la presenza militare, con i suoi scopi, ha un influenza notevole nell’intera area – conclude – . Se ciò non bastasse, questo incontro avverrà assieme ad un caro amico, un compagno di strada e di battaglie, come Lorenzo Pavoni, presidente dell’associazione Murativivi".

Nella foto: William Domenichini autore dell’ebook ’Il golfo ai poeti’