Domeniche in musica. Nel Ridotto degli Impavidi. Il via con Daniele Lorefice

La città si prepara a trascorrere le domeniche di autunno in compagnia della musica. Inizia domenica prossima, 5 novembre, la tradizionale rassegna concertistica "Domeniche in Musica" organizzate nel Ridotto del Teatro degli Impavidi di Sarzana dall’associazione musicale "Il Pianoforte" e dall’associazione "Amici della Musica Accademia Musicale "Bianchi", in collaborazione con Gli Scarti e con il patrocinio ed il contributo dell’assessorato alla cultura del Comune di Sarzana. Un’idea che gli anni scorsi ha riscosso un notevole successo di presenze e che verrà dunque riproposta per quattro appuntamenti in programma il 5 e 12 novembre e nelle domeniche del 3 e 10 dicembre sempre con inizio alle 17.30. A inaugurare la nuova edizione sarà Daniele Lorefice violoncellista siciliano, che si esibirà nel concerto dal titolo "A violoncello solo" comprendente musiche del periodo barocco.

Domenica 12 invece sarà la volta del pianista toscano Andrea Trovato. Si prosegue domenica 3 dicembre con un Omaggio alla grande Maria Callas nel centenario della nascita in compagnia del duo campano formato dal soprano Samantha Sapienza e dalla pianista Nadia Testa.

La rassegna concertistica si concluderà domenica 10 dicembre con uno dei più celebri cornisti italiani, Natalino Ricciardo in duo con la pianista Lidia Parazzoli che eseguiranno un interessante ed originale programma per corno e pianoforte. L’ingresso è con bigliettazione fino ad esaurimento posti: intero 8 euro, ridotto 5. Considerata la capienza del Ridotto, si consiglia di acquistare oppure prenotare i biglietti con un certo anticipo.

La biglietteria del teatro sarzanese è aperta da lunedi a sabato dalle 9.30 alle 13 e il giovedì pomeriggio anche dalle 16 alle 19. Inoltre è possibile acquistare i tagliandi anche sulla piattaforma digitale Vivaticket.