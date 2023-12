Domani in regalo il calendario. Dodici scatti di luce e solidarietà

Sono le persone silenziose che non amano i riflettori ma contribuiscono con il loro impegno quotidiano, sacrificio e tempo ad aiutare il prossimo. Per il secondo anno consecutivo il nostro gruppo editoriale attraverso le sue testate cartacee, La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno ha realizzato il calendario dedicato all’indispensabile mondo del volontariato e del terzo settore che opera alla Spezia e in Provincia. Il calendario del 2024 sarà distribuito domani, sabato, acquistando in edicola il nostro quotidiano. Il progetto, al quale ha contribuito la nostra agenzia di raccolta pubblicitaria Speed, è stato relizzato grazie al contributo di Fondazione Carispezia, Comune della Spezia, Confartigianato e Gesticond e le bellissime fotografie che accompagneranno i dodici mesi che verranno sono state realizzate dai nostri colleghi fotoreporter Alexia Frascatore e Massimo Pasquali. Le associazioni alle quali è stato dedicato un mese dell’anno e che abbiamo presentato singolarmente nei giorni scorsi sono Anticendio boschivo Protezione Civile di Santo Stefano Magra, Fondazione Aut Aut, Associazione San Francesco, Lipu, Auser, Pubblica Assistenza della Spezia, Croce Rossa di Santo Stefano Magra, Club Alpino Italiano sezione della Spezia, L’impronta volontari indipendenti canile, l’Associazione volontari ospedalieri, Su la Testa di Bolano, e l’Avis della Spezia. Un modo per far conoscere l’impegno di tanti preziosi volontari e augurare loro e a tutti i nostri lettori un felice 2024.