La firma che sancirà il via libera alla modulazione dei fondi secondo quanto predisposto da Regione Liguria avrà luogo domani al Salone Nautico di Genova. A sancire il patto tra governo e Regione sull’utilizzo dei denari del Fondo per lo sviluppo e la coesione, saranno la premier Giorgia Meloni e il presidente Giovanni Toti. L’intesa sui fondi arriva a tre mesi di distanza dalla visita a Genova, avvenuta a fine giugno, tra il ministro degli Affari europei, Sud, politiche di coesione e Pnrr, Raffaele Fitto, e Toti, durante il quale era stato affrontato proprio il tema del corretto utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione. La Liguria è la prima Regione a firmare l’accordo con lo Stato.