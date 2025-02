Domanda e offerta si incontrano. Una giornata dedicata al recruiting per le aziende e per i giovani

Un’opportunità concreta per tutte le imprese del territorio che cercano personale. Un’ambiziosa scommessa a cui Confartigianato La Spezia guarda e che, a sua volta, rilancia. Quella cioè di tantissime persone che, lasciato il proprio paese di origine per un altro, su quest’ultimo investono affidandosi a un istituto pubblico statale per imparare anzitutto la lingua. Alla loro emancipazione, indipendenza, libertà ci pensa il rinnovato connubio tra un’associazione di categoria e un ente pubblico. Pensato e organizzato da Confartigianato La Spezia e reso possibile grazie alla collaborazione con il Cpia "Alberto Manzi", il Centro provinciale della Spezia per l’istruzione degli adulti, avrà luogo nella mattina di sabato 22 febbraio, dalle 9 alle 12 presso i locali del Cpia in via Napoli 144 alla Spezia, la prima edizione di Recruiting Day; dedicato prevalentemente a tutte le aziende legate agli ambiti di ristorazione, accoglienza turistica, pulizia, manifattura, meccanica e nautica. Gli imprenditori che parteciperanno all’evento avranno occasione di incontrare e conoscere giovani stranieri, tutti corsisti dell’istituto, con permesso di soggiorno e documenti, che stanno cercando un’occupazione. "Abbiamo avviato questa fruttuosa collaborazione con il Cpia – dice Nicola Carozza, responsabile categorie Confartigianato – perché sì gli enti sono importanti ma, per noi, sono importanti soprattutto le persone e il dirigente Andrea Minghi è una persona che mette l’anima nelle cose che fa ed è impegnato per questi giovani. Siamo contenti di questa iniziativa e per questo abbiamo coinvolto anche il Comune con il servizio di Rete per il lavoro".

Presenti oltre a Eleonora Landi, responsabile formazione Confartigianato, e a Silvia Orlandini, dell’area sindacale Confartigianato, anche l’assessore allo sviluppo economico Patrizia Saccone. Non solo un’occasione lavorativa ma un vero e proprio momento di "passaggio educativo e formativo" fondamentale che è già stato accolto da tantissimi giovani: "da una prima indagine che abbiamo fatto nelle classi – spiega Andrea Minghi, dirigente del Cpia spezzino – sono circa 120 le persone che saranno presenti sabato all’evento. La risposta quindi c’è stata e siamo contenti perché nostro obiettivo, come centro provinciale, è formare i nostri corsisti e favorirne l’integrazione e l’inserimento lavorativo". Un evento, quello di sabato, aperto a tutte le aziende del territorio che ricercano personale: "a partire da un’esigenza delle nostre aziende – conclude Carozza – apriamo a tutte le imprese del territorio che ci possono contattare e venire sabato". Per partecipare all’evento organizzato sabato mattina è possibile contattare Confartigianato al numero: 0187286669-04 o scrivere una email a: [email protected].

Alma Martina Poggi