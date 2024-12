Dolci da vivere e amare, Melissa Forti porta il suo libro alla Mondadori

Dalla sua boutique e sala da tè in via Fiasella è arrivata fino a Copenaghen, passando per Londra. Ma domani pomeriggio, Melissa Forti – la chef, pasticcera e scrittrice Melissa Forti – tornerà a fare tappa a Sarzana per coronare il suo ennesimo successo professionale. L’appuntamento è fissato alle 17 alla Mondadori Bookstore di via Mazzini 44 per poter prendere parte al firma-copie del suo ultimo libro di ricette ’Live, love, bake. Ricette nuove e classiche italiane, inglesi e francesi per torte, biscotti e altri dolci’, pubblicato prima sia in tedesco che in inglese e solo successivamente in lingua italiana a testimonianza della portata internazionale del progetto che da anni la nota pasticcera sta portando avanti.

Dalla Melissa’s Tea Room & Cakes, la nota pasticcera originaria di Roma ma profondamente legata a Sarzana, ha curato il tè del pomeriggio alla Royal Academy of Arts di Londra, per poi aprire due anni fa Caffè Duse, una sala da tè dedicata a Eleonora Duse in Danimarca. Dopo essere stata giudice nel programma televisivo Bake Off Italia All Stars Battle, attualmente affianca Giorgio Locatelli e Nico Tommaselli in Maître Chocolatier. Quella di domani sarà un’occasione per immergersi da vicino e lasciarsi trasportare nel viaggio gastronomico di Melissa, che partendo dalle sue origini culinarie, spiegherà ai lettori come guardare al futuro attraverso la realizzazione di dolci classici aggiornati per le diete contemporanee, tra cui la torta al cioccolato vegana, il plum-cake senza glutine e la gallette di albicocche senza latticini. Edito da Prestel, splendidamente illustrato e ricco di ricette golose per cuochi di ogni livello di esperienza, il nuovo libro di Melissa Forti potrebbe essere un regalo davvero gradito per un Natale all’insegna della dolcezza.

Elena Sacchelli