Dolce ma intraprendente. Camilla, fascino intrigante

Orecchie tese e perfettamente a punta, lunghe vibrisse e grandi occhi magnetici color giallo verde dallo spiccato taglio a mandorla: Camilla è una giovane gattina che della famiglia dei felini esercita tutto l’intrigante fascino. Dal manto nero come la notte e dal pelo corto ma morbido come il velluto, la gattina Camilla è un esemplare di razza europea comune e di taglia piccola.

Da circa tre mesi si trova ospite del gattile di via Del Monte, in località San Venerio, struttura presso la quale ha ricevuto tutte le opportune cure veterinarie dopo essere stata trovata da sola e ferita in via dello Zampino in città alla Spezia. Oggi finalmente è perfettamente guarita così Camilla ha ritrovato tutta la sua bella energia e la vitalità che la caratterizzano: dall’indole dolce e vivace infatti, ama stare in compagnia sia degli umani che dei felini, e con entrambi le piace giocare e intrattenersi con generose sessioni di coccole e di grattini.

Ma anche quando il “gioco si fa duro“ e la questione decisamente più seria, questa piccola felina non si tira certamente indietro e si fa sentire. Quando si tratta di cibo può dare anzi prova di un temperamento molto tenace e persino prepotente nei confronti dei possibili contendenti. Insomma sa farsi amare per la sua dolcezza ma anche ben rispettare. Quindi se siete una famiglia oppure singoli aspiranti proprietari dal cuore grande e a cui piacciono i veri felini, Camilla è davvero la vostra scelta giusta.

Alma Martina Poggi