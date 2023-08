Dog sitter per passione dopo una perdita dolorosa

Dal dolore forte per la perdita del proprio amato cane, Thomoty (un neticcio) al desiderio di impegnarsi in prima linea per il benessere degli animali trasformando la passione per essi in lavoro. E’ il percorso compiuto da Consuelo Musetti, una giovane spezzina di 39 anni, che giusto ora tira il respiro dopo un’estate assai impegnativa sul piano degli assist agli amici a quattro zampe. Questione di ’sitteraggio’ declinato ai cani e ai gatti. In questo periodo i padroni che vanno in vacanza trovano nel servizio reso da Consuelo la soluzione migliore per godersi le ferie e in parallelo permettere al proprio animale di trascorrere il tempo del distacco momentaneo in maniera piacevole, nel suo ambiente, quello domestico.

Il servizio reso, a domicilio, da Consuelo si chiama Timmy Dogsitter & Planner. Lei, opera a Parma ma sta adoperandosi per realizzare un servizio simile alla Spezia, in franchising.

"L’attività – spiega – è nata 4 annii fa dalla passione ereditata da mio nonno materno Sergio e dopo la perdita del mio cane Thimoty. Decisi di trasformare questo amore incondizionato verso gli animali in un vero e proprio lavoro. All’epoca ero già proprietaria di quattro cani e tre gatti e avevo verificato cosa offriva il mercato per fronteggiare la domanda di servizi agli animali in caso di assenza del padrone: solo soggiorni in strutture dedicate. Io invece ho pensato bene di andare a domicilio: l’animale resta nel suo ambiente, non ha stress da nuovi contesti"

In cosa consiste il servizio?

"Organizzo le uscite e tutte quelle attività che il proprietario durante la giornata non riesce a svolgere: dalla passeggiata, al servizio di taxi dog; accompagno gli animali alla toelettatura e dal veterinario. Un impegno abituale che in tempi di vacanza è accresciuto".

Un bell’impegno...

"All’inizio un vero salto nel vuoto dal mondo del visual merchandising nel quale era attività. Un lavoro creativo quello ma, a contatto con gli animali, mi sento realizzata al meglio..."

C.R.