Divieto di balneazione: sostanze inquinanti dalla fogna fino al mare

San Terenzo, 17 maggio 2023 – Una falla nella condotta fognaria, la fuoriuscita di reflui nel canale Lizzarella che, complice le piogge di questi giorni, sono finiti in mare. Si spiega così il divieto di balneazione emesso ieri dal sindaco di Lerici Leonardo Paoletti per la spiaggia antistante il borgo di San Terenzo. Il dispositivo è stato vergato a seguito dei controlli routinari di Arpal che hanno fatto emergere la presenza di sostanze inquinanti – nei prelievi vengono verificate le concentrazioni di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali – superiore ai limiti che regolano la balneazione.

"Entro 72 ore, condizioni meteo marine permettendo, verrà effettuato il campione suppletivo per verificare l’inquinamento di breve durata, o viceversa confermare la non conformità accertata" spiega Arpal in una nota nella quale viene illustrato l’esito dei monitoraggi che hanno riguardato le coste liguri (stessa sorte anche per una spiaggia di Varazze; dnr) e si rammenta anche il divieto preventivo di balneazione disposto allo scalo Corniglia. Un esito, quello dei campionamenti, che non sorprende il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti: "È stato il Comune ad avvisare Acam dopo aver rilevato, nell’ambito di controlli ordinari disposti sulle tubature del territorio da parte degli uffici, una rottura nella condotta dalla quale sono fuoriusciti reflui che si sono poi depositati nel canale Lizzarella. La pioggia di questi giorni ha fatto il resto – sottolinea il primo cittadino lericino – dilavando e trasportando il materiale in mare. Spero e auspico che la condotta sia stata riparata. Di certo, non si tratta del risultato di qualche scarico abusivo, fenomeno per il quale da tempo stiamo por tando avanti numerosi controlli". E anche se il tempo di questi giorni non invoglia certo a un tuffo in mare, l’auspicio del Comune è che la situazione rientri al più presto.

Nel frattempo , proprio l’amministrazione lericina in vista della stagione balneare sta predisponendo alcuni accordi con il comando provinciale dei Vigili del Fuoco e con la Capitaneria di Porto della Spezia per attività di presidio, vigilanza e controllo sul litorale lericino. Con i Vigili del fuoco, la convenzione prevede lo svolgimento di un servizio di salvamento acquatico per 27 giorni da luglio alla prima decade di settembre (tutti i week end e la settimana di ferragosto) che vedrà la presenza di due unità dotate di moto d’acqua e gommone. L’accordo con la Capitaneria di porto spezzina rientra invece nell’ambito della campagna di attività estive denominata ‘Mare sicuro’, che prevede il pattugliamento e la vigilanza della fascia costiera antistante il litorale del Comune di Lerici durante la stagione estiva. Il Comune ha impegnato nell’ambito delle due convenzioni circa 20mila euro.

Matteo Marcello