Divertirsi imparando fra musei e biblioteche. Gli ’Acquerelli di Natale’ alla Palazzina delle Arti

Per ‘Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche’, il calendario di eventi per bambini e famiglie promosso dal Comune a cura dei musei civici e del sistema bibliotecario urbano, venerdì, alle 16, la Palazzina delle Arti organizza un laboratorio dal titolo ‘Acquerelli di Natale’. L’albero di Natale è pronto, in attesa di accogliere i doni per i nostri cari: con l’incontro si potranno renderli preziosi completandoli con uno speciale biglietto di auguri, fatto sperimentando la tecnica dell’acquerello. Il laboratorio ha il costo di 5 euro a partecipante con prenotazione obbligatoria ed è rivolto ai bambini fra i 5 e gli 11 anni. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Museo del Sigillo e la Palazzina delle Arti ‘Rosaia’ allo 0187 727220. I laboratori proseguiranno poi sabato al Camec alle 16 con ‘Scatole d’artista’, domenica alle 15 al Museo del Castello di San Giorgio con ‘Decora con la ghirlanda dei Romani’, per poi passare al weekend successivo.