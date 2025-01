’Diventa un master di Excel’. Boost lancia il format base

Boost, il progetto promosso da Fondazione Carispezia rivolto ai giovani e dedicato all’orientamento scolastico e lavorativo, riparte proponendo il primo corso gratuito del 2025 in Accademia (via Vanicella 12, La Spezia) dal titolo ’Diventa un master di Excel – Corso base’. Dedicato all’utilizzo di uno dei software più utilizzati al mondo, il corso, a cura della docente di informatica Serenella Marasco, inizierà con il primo incontro lunedì 27 gennaio alle 17, per proseguire con altre quattro lezioni in programma ogni lunedì fino al 24 febbraio.

Tutti gli incontri del corso avranno inizio alle 17 e dureranno al massimo un ora e 30 minuti. Boost proseguirà poi con altri quattro corsi gratuiti fino a maggio 2025: a febbraio inizierà il laboratorio di storytelling curato dai Mitilanti, durante il quale verranno forniti gli strumenti per raccontare e raccontarsi; a marzo si proseguirà con ’Diventa un master di Excel – Corso intermedio’; ad aprile si terrà ’Muoversi in Europa’, incontro tenuto da Elena Sturlese e Federica Zanello dedicato ad approfondire le opportunità di mobilità e lavoro nell’Unione Europea; e infine, durante il mese di maggio, si svolgerà ’Pillole di educazione finanziaria’, a cura di Crédit Agricole.

Per consultare calendario e orari di tutti gli appuntamenti: www.accademialaspezia.it oppure App Accademia La Spezia.