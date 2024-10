Distribuzione dei mastelli con microchip

A Vezzano il servizio di porta a porta dei rifiuti verrà integrato con i mastelli dotati di microchip per il rifiuto residuo non riciclabile. Per favorire le operazioni sta per iniziare dunque la consegna a domicilio, secondo un preciso calendario, e agli sportelli territoriali. Le modalità di distribuzione saranno infatti sia la consegna a case che nei punti di raccolta. Nel frattempo ci saranno incontri informativi sulle modalità di raccolto e sull’importanza di riciclare. Fino a venerdì 25 ottobre gli operatori consegneranno i mastelli a Piano di Vezzano, Prati di Vezzano e Fornola, da lunedì 28 ottobre fino al 15 novembre a Vezzano capoluogo, Buonviaggio e Carozzo, dal 18 novembre al 29 a Bottagna, Piano di Valeriano, Valeriano e Lagoscuro. Chi invece vorrà recuperare il nuovo mastello allo sportello lo potrà fare nella mattinata del sabato dalle 8 alle 12 a partire da sabato prossimo 12 ottobre ai Prati di Vezzano nel locale della stazione. Il sabato successivo l’appuntamento è nella frazione di Corea, a seguire a novembre sempre di sabato il 2 a Vezzano capoluogo in via Verdi, quindi il 9 a Buonviaggio allo sportello Tari, il 16 di nuovo ai Prati, il 23 novembre a Bottagna, il 30 in piazza XXVI gennaio a Valeriano. Il calendario degli incontri informativi già attivati prosegue oggi a Prati di Vezzano nel modulo della protezione civile alle 17,30, sempre allo stesso orario lunedì 14 a Fornola, lunedì 21 a Corea, lunedì 4 novembre a Vezzano capoluogo, l’11 a Buonviaggio, il 18 a Bottagna e il 25 a Valeriano.