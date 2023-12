Dispersione. Argenti da Gandolfo

Prosegue la dispersione del materiale che Manlio Argenti ha lasciato nella sua casa studio alla Spezia, questa volta presentando una selezione di dipinti. "Li abbiamo restaurati per essere da voi scelti e portati nelle vostre case", spiegano i promotori. Appuntamento oggi, dalle 18.30 alle 21, alla Gandolfo Gallery di via Roma 93 per la ‘Dispersione Argenti n. 03’. Parallelamente, negli spazi di Gandolfo Arredamenti in via Roma 105, si dà inizio a L’Avvento, un allestimento che svelerà giorno per giorno, dal 1° al 24 dicembre, un piccolo manufatto del maestro spezzino. "Anticipiamo inoltre l’appuntamento di sabato 23 dicembre, dalle 16.30 alle 21, alla Gandolfo Gallery, per creare assieme a noi ‘La Rivista’, ottenuta assemblando le numerose opere su carta di Argenti". Il ricavato derivato dalle offerte per dipinti e Rivista sarà impiegato a supporto dei prossimi eventi che porteranno alla ulteriore dispersione di quanto rimasto. "Un allestimento semplice all’interno della Gandolfo Gallery – concludono – . Le opere si sono accomodate sui mobili, nelle pedane e negli spazi liberi senza forzare la loro presenza e senza prevaricare l’ambiente circostante. Oggetti tra altri oggetti". Ulteriori informazioni sono disponibili inviando una mail a [email protected].

m. magi