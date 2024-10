Discarica sul fiume Magra. Approvata la seconda fase del progetto di bonifica

Il Comune di Vezzano Ligure ha approvato la seconda fase del progetto esecutivo di intervento di bonifica della ex-discarica ubicata nella sponda sinistra del fiume Magra in località Boettola nel territorio comunale vezzanese. La spesa complessiva dell’operazione sarà di 919 mila euro ottenuti grazie al contributo regionale. La situazione sulla sponda fluviale è in stato di forte degrado da molti anni venuta allo scoperto “grazie“ all’erosione del fiume che ha messo a nudo una discarica a cielo aperto. L’iter è partito nel 2020 quando la giunta regionale aveva attribuito al Comune di Vezzano Ligure circa 359 mila euro per l’intervento di bonifica sul sito ridotto in pessime condizioni, ritenendo in seguito la cifra insufficiente al completamento dell’opera. Il progetto infatti è composto da due fasi, in prima battuta la bonifica del sito e lo stoccaggio del rifiuto in sicurezza e una seconda fase con la quale il rifiuto stoccato e poi trattato viene destinato in parte a recupero e in parte a smaltimento.

Nel 2022 la giunta comunale ha approvato l’aggiornamento del progetto utilizzando per la prima fase fondi del 2021, per la seconda seconda fase relativa al trattamento meccanico dei rifiuti, al conferimento ad impianti autorizzati risorse residuali del 2022, sempre da contributo regionale. I lavori della prima tranche di interventi sono stati affidati all’impresa aggiudicataria dell’appalto e sono stati realizzati a fasi alterne nel periodo intercorso tra i mesi ottobre 2023 e maggio scorso a causa dei ripetuti episodi di maltempo che hanno reso difficoltoso l’accesso in sicurezza alle aree di scavo.

A maggio sono stati completati i lavori di bonifica e quindi è stato possibile avviare l’iter di progettazione esecutiva dei lavori della seconda fase in attuazione delle indicazioni tecniche del Pob, il Progetto Operativo di Bonifica. La norma prevede l’assegnazione delle risorse ai Comuni entro il 30 ottobre. Da parte della Regione Liguria c’è il via libera all’erogazione del contributo per il completamento entro il 2025 della bonifica già oggetto del primo intervento.