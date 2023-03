Disagi all’Inps, sos al prefetto I sindacati: "Poco personale vigileremo sulle assunzioni"

Una carenza di personale annosa che mette in difficoltà lavoratori e cittadini che ricorrono all’Inps per pratiche e documenti. Da qui la decisione per le organizzazioni sindacali di ricorrere al prefetto di Spezia, Maria Luisa Inversini, per sottoporle le difficoltà oggettive. E la decisione di chiedere l’intervento del prefetto sembra essere stata una buona scelta visto che i segretari di Cgil, Cisl e Uil (Comiti, Carro, Furletti) e i rispettivi segretari della funzone pubblica (Lombardo, Volpi, Rossi) definiscono tempestivo l’interessamento del Prefetto. "La dottoressa Inversini – spiegano i sindacalisti – ha ottenuto vertici dalla direzione generale dell’Istituto delle rassicurazioni riguardo la situazione delle esigenze organiche della sede Inps spezzina". E le rassicurazioni fanno piacere ma i sindacalisti si spingono oltre e per questo "confidano in una definizione dettagliata del personale di imminente assunzione". Una assunzione che potrebbe rappresentare una vera boccata d’aria per un isituto, come quello di Previdenza, che proprio per la carenza di personale si trova a dover affrontare criticità quotidiane. "Le ipotesi di assegnazione sino ad oggi circolate – aggiungono i segretari di Cgil, Cils Uil e Funzion pubblica – e che vedevano assegnate 14 unità alla sede della Spezia, configurano un organico in servizio presso la sede locale assai al di sotto delle unità di personale necessarie all’erogazione dei soli servizi ordinari. Riteniamo alla luce delle rassicurezioni espresso dalla Direzione generale, che questi numeri saranno immediatamente incrementati con riguardo non solo alle carenze dgià riconosciute, ma anceh alle ulteriori collocazioni in quiescenza previste già nelle prossime settimane".

Ma i sindacalisti, ovviamente, chiedono che alle parole seguano al più presto i fatti. Per questo assicurano che avranno massima attenzione sui futuri sviluppi della situazione per seguire in modo dettagliato ilmpiano di assunzioni in corso presso l’istituto di previdenza.