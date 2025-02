Disabilità, ecco la Bandiera Lilla

Levanto sempre più cittadina a misura delle persone con disabilità. Il Comune rivierasco guidato da Luca Del Bello (nella foto) ha infatti conquistato nuovamente la Bandiera lilla, il riconoscimento attribuito agli enti che operano per dotare le proprie realtà locali di infrastrutture, servizi e iniziative che rendano i luoghi facilmente accessibili e fruibili alle persone diversamente abili, stimolando l’accoglienza nei confronti del cosiddetto turismo accessibile.

Quest’anno Levanto non solo ha superato le verifiche della commissione grazie alla presenza in paese sia di una serie di infrastrutture pubbliche facilmente fruibili da soggetti invalidi, sia di servizi e iniziative rivolte proprio a persone con difficoltà motorie e psicomotorie, ma ha pure ricevuto un plauso per essere capofila di un gruppo – di cui fanno parte i Comuni di Bonassola, Brugnato, Borghetto e Carrodano, il Parco nazionale delle Cinque Terre e numerose associazioni della riviera e della Val di Vara – che ha elaborato un progetto per un turismo inclusivo che è stato recentemente approvato dalla Regione Liguria ed è ora in attesa di finanziamento.

"Il sopralluogo ha messo in luce sia i lavori realizzati recentemente, sia l’esistenza di nuovi progetti finalizzati a rendere ancora più accessibile e inclusivo il nostro territorio – spiega l’assessore Federica Lavaggi –. E proprio l’attività costante, portata avanti un passo alla volta con obiettivi mirati, dimostra che l’attenzione e sensibilità della comunità levatese verso l’accessibilità dei nostri luoghi sono ormai una consuetudine".