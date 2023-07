Dirigente Pittaluga all'Ufficio Dogane di La Spezia e Piacenza

Un doganiere spezzino è diventato dirigente dell’ufficio delle dogane di Piacenza. Si tratta di Francesco Pittaluga (nella foto), nato a Genova ma ormai naturalizzato spezzino, città dove vive da quasi venti anni. Laureato in giurisprudenza all’Università di Genova ed in possesso di tre master post laurea (rispettivamente in diritto tributario, in diritto penale e procedura penale ed in diritto amministrativo), abilitato all’esercizio della professione di doganalista ed attivo nel settore del volontariato quale ufficiale del corpo militare della Croce Rossa Italiana, ha prestato servizio all’ufficio delle Dogane della Spezia, ove ha ricoperto l’incarico di capo del servizio vigilanza antifrode, e successivamente alla 2ª direzione territoriale della dogana di Genova, dove ha ricoperto l’incarico di responsabile della sezione antifrode interregionale con competenza sul territorio delle regioni Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Ha inoltre preso parte a numerose missioni internazionali in rappresentanza della dogana italiana.

Francesco Pittaluga è anche un fiorente pubblicista in ambito giuridico, con particolare attinenza al settore del diritto tributario, è risultato vincitore del concorso pubblico bandito da Adm per l’assunzione di dodici dirigenti amministrativi.

Quello di Piacenza è il suo primo incarico dirigenziale. Al nostro concittadino i nostri migliori auguri, nella speranza di vederlo quanto prima tornare alla Spezia, magari alla guida del locale ufficio delle dogane.