Dinner show allo Yume, sax e violino per la serata di vernissage

Musica ed eventi in un ristorante giapponese della città. È già iniziato nei giorni scorsi il percorso musicale dello Yume, locale del Canaletto di proprietà di Jlang Lingjiao che inaugura ufficialmente stasera, con la direzione artistica degli eventi affidata all’esperto Elio Galassi. "Sono entrato in contatto con lo Yume Sushi Restaurant grazie a mio figlio Manuel – spiega Elio di Studionotte, affiancato da Mattia Ragno di Rex Festis – che attraverso la sua collaborazione con Goreela videomaking studio, è entrato nella gestione della comunicazione. Da qui è nata l’idea di organizzare serate di musica live per rendere l’esperienza ancora più speciale".

La scorsa settimana già i dj set, uno anche col popolare Franco Amato, mentre per il vernissage di stasera (info 388 3413960), dalle 20, diversi ospiti. "Il dinner show parte con Elena Cirillo al violino e Francesco Mazzali al sax, che si alterneranno nell’accoglienza e nelle incursioni molto gradevoli anche in sala. Poi, dalle 21 Claudio Cattaneo va in consolle per proporre musica anni Ottanta e Novanta, fino alle 22.30, quando cederà il posto a Daniel Roski per le note commerciali, sempre di sottofondo".

La brava violinista Elena Cirillo, carrarese diplomata al Conservatorio Puccini della Spezia, è nota per le tante importanti collaborazioni (anche come cantante), su tutte quella con Francesco De Gregori, nella sua band per diversi anni dal 2011; tra i nomi eccellenti ricordiamo Massimo Quarta, Katia Ricciarelli, Andrea Bocelli, Enrico Rava, Stefano Bollani, Rossana Casale, Francesco Renga, Morgan, Mario Biondi, Renato Zero e Sting.

La programmazione artistica prevede poi ulteriori eventi. "Sicuramente partiremo con una serata fissa, quella del venerdì – conclude Elio Galassi – e in questa prima volta toccherà alla cantante Sara Milazzo, che proporrà un repertorio pop italiano e internazionale, oltre che blues, dalle 20 alle 23. Poi, ogni settimana altri ospiti".

Marco Magi