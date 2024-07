Dimissioni nell’aria? Saltato a sorpresa il vertice del centrodestra

L’incontro tra i segretari dei partiti di centrodestra previsto per oggi a Genova è stato annullato. Secondo la motivazione ufficiale a causa degli impegni del viceministro Edoardo Rixi. Però nel frattempo, per la prima volta dal 7 maggio quando è scattato l’arresto del presidente Giovanni Toti, la parola ’dimissioni’ non sembrerebbe un tabù. A parlarne è stato Stefano Savi, avvocato del presidente. "Stiamo facendo una riflessione – ha spiegato – anche su come gestire l’ipotesi di dimissioni, da questo punto di vista la settimana prossima sarà probabilmente abbastanza cruciale". Intanto ieri il gruppo in consiglio regionale ha modificato il suo nome passando da ’Cambiamo con Toti presidente’ a ’Lista Toti Liguria’ omettendo la parola presidente. Sembra iniziato un conto alla rovescia anche se sarà molto importante il confronto tra Toti e il ministro Matteo Salvini, autorizzato a tenersi a casa di Toti a Ameglia ma rinviato la scorsa settimana.

m.m.