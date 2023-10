'Dillo a Dante' a Castelnuovo Magra: premiazione a Molicciara

I ’suggerimenti’ a Dante Alighieri verranno letti e premiati domani, venerdì, a conclusione della terza edizione del concorso letterario ’Dillo a Dante’ promosso dal Comune di Castelnuovo Magra in collaborazione con l’istituto comprensivo e le associazioni de territorio. La cerimonia è in programma alle 16.30 alla sala conferenze del centro sociale di Molicciara con ingresso libero. I partecipanti all’iniziativa hanno consegnato alla giuria alcuni pensieri dedicati alla pace, rivolgendosi dunque a Dante Alighieri che proprio a Castelnuovo Magra è stato il promotore della famosa Pace tra i marchesi Malaspina e il Vescovo di Luni siglata in piazza Querciola il 6 ottobre 1306. Al termine della premiazione del concorso verrà offerta ai partecipanti una merenda dall’associazione Amici del Giacò. Sabato mattina invece, a partire dalle 10, è in programma il cammino sui sentieri di Dante promosso da Agtl l’associazione delle guide turistiche della Liguria sezione di Castelnuovo Magra. L’incontro è fissato alle 10 all’area verde del Bettigna a Molino del Piano per salire lungo il sentiero e arrivare nel borgo collinare sotto la torre dei Vescovi di Luni. La partecipazione è gratuita per informazioni contattare il numero 347-6628277.