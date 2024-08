Difficoltà per traffico e parcheggi . Scatta il piano di chiusura e divieti

Tre giornate da bollino rosso per la città. Da venerdì a domenica infatti oltre al Festival della Mente la città si sveglierà molto presto domenica mattina. E’ infatti in programma l’dizione numer 55 della Fiera degli uccelli e delle razze canine organizzata da Federcaccia in via Cadorna, viale XXI Luglio e piazza Jurgens. Dalla mattina alle 5 per tutta la domenica saranno aperte bancarelle di settore tecnico, stand gastronomici e artigianato oltre alla sfilata raduno delle razze canine. Insomma tra Festival della mente, Parallelamente e Fiera saranno tre giornate di intenso passeggio e anche di divieti di sosta con attenzione alle rimozioni delle vetture. Il comando della polizia municipale Ilaria benassi ha ordinato da venerdì a domenica dalle 17 alle 24 il divieto di accesso nella Ztl del centro storico. Dalla mezzanotte di oggi, giovedì, alle 3 di lunedì verranno riservati 20 posti all’organizzazione del festival in piazza don Riicchetti, nell’area retrostante il Canale Lunense e altri dalle scuole Parentucelli Arzelà. Domenica dalle 6 alle 21 per la fiera degli uccelli divieto di transito e sosta veicolare nel viale XXI Luglio e via Cadorna, divieto di transito e sosta in piazza Jurgens, via XX Settembre nel tratto tra via Garbusi e piazza Jurgens, istituzione di ingresso e uscita dall’area di sosta Metropark da via del Murello in doppio senso di marcia, dalle 5 alle 8 interdetto il transito in piazza Vittorio Veneto.

m.m.