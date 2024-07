Diciottenni si perdono sul sentiero: salvati dai vigili del fuoco

Volevano passare la giornata nelle bellezze dei sentieri ma l’inesperienza e un po’ di avventatezza, hanno giocato un brutto scherzo a una coppia di 18enni. Hanno perso l’orientamento in una zona impervia, per toglierli da una brutta situazione sono dovuto intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Spezia e i volontari del Soccorso alpino. I due giovani escursionisti (lei polacca e lui irlandese) stavano percorrendo il sentiero 535 a Fossola quando hanno perso l’orientamento e si sono ritrovati in una zona impervia senza riuscire a tornare indietro. Grazie alle indicazioni fornite dai due giovani, che hanno comunicato la loro posizione dal gps del smartphone: la squadra dei vigili del fuoco si è recata sul sentiero, trovando però difficoltà a raggiungere la posizione esatta. È stato necessario aprirsi una strada a colpi di roncola nella folta macchia prima di riuscire a raggiungere la ragazza. L’altro escursionista era 50 metri più in basso, in posizione molto precaria. A quel punto il vigili del fuoco hanno tratto la ragazza fin sul sentiero mentre i volontari del Cnsas, con l’ausilio di corde e con le tecniche speleo alpinistiche hanno recuperato il ragazzo. Un intervento durato circa 5 ore. I due giovani, a parte qualche escoriazione, erano in buona salute, sono stati accompagnati nella struttura in cui alloggiavano.