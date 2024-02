Dengue, vigilanza su navi e aerei. Misure anche alla Spezia

La Spezia, 26 febbraio 2024 – Dopo l’allarme per l’epidemia di Dengue in Sud America, scattano misure di sensibilizzazione anche in Italia. Le unità Usmaf-Sans del ministero della salute sono operative anche in vari scali della Liguria. Il lavoro di sensibilizzazione si basa principalmente su informative e indicazioni agli addetti ai lavori. Gli operatori Usmaf hanno effettuato l'attività di vigilanza documentale sulle imbarcazioni, gli aeromobili e fisicamente su sedime portuale. Nello specifico, l'Ut di La Spezia ha dato seguito alla richiesta di disinsettazione (disinfestazione rivolta contro gli insetti) e disinfettazione straordinaria del porto commerciale da parte dell'AdSP (Autorità di Sistema Aeroportuale) del Mar Ligure Orientale.

L'Ut Imperia ha eseguito 2 ispezioni sul sedime portuale e riferito anche riscontro negativo da parte dell'Istituto zooprofilattico sperimentale (Izs). L'Ut di Savona ha valutato la trappola presente nel porto di Vado Ligure e riferito il riscontro negativo da parte di Izs. L'Ut Genova ha acquisito e valutato la documentazione inerente di 2 voli aerei e valutato un documento di disinsettazione residua in corso di validità su un aereo commerciale.