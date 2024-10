Democrazia sovrana e popolare. Toscano corre per la Regione

Non era affatto scontato visto i tempi stretti, ma Democrazia sovrana popolare – partito politico che ha visto la luce nel gennaio 2023 sotto la spinta di Marco Rizzo – dopo aver superato lo scoglio delle firme correrà alle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre in tutte le quattro circoscrizioni della Liguria. Capolista e candidato alla presidenza della regione è lo scrittore, giornalista e avvocato Francesco Toscano. "Ci stiamo radicando in ogni angolo d’Italia – spiega Toscano durante la presentazione della lista - e dalla Liguria vogliamo fare partire il cambiamento sostanziale del quadro politico complessivo. Il sistema politico che si è alternato negli ultimi 30 anni al Governo, non solo non è stato in grado di risolvere i problemi, ma li ha creati". La sovranità popolare quale unica arma possibile per superare l’impasse che affligge il Paese, ma anche un modo democratico per cambiare una società che di giusto ha poco o niente in cui il popolo è disabituato al ragionamento critico. "Le persone stanno prendendo coscienza – prosegue il presidente di Democrazia sovrana popolare – e l’aumento dell’astensione che si sta registrando non credo che sia il risultato del rifiuto in sé della politica, ma della disillusione dell’elettore che ha capito che la sovranità popolare viene continuamente manipolata e disattesa". Rimettere quindi al centro del dibattito politico i temi davvero essenziali seguendo un preciso schema: a comandare deve essere la politica in nome del mandato ricevuto dal popolo sovrano e il compito è quello di agire con il fine di migliorane le condizioni. Pa presentazione è stata organizzata al “Barontini“ di Sarzana. A correre per la carica di consigliere regionale in Democrazia sovrana popolare sono Fabio Parducci (classe 2002) studente e lavoratore sarzanese; l’emiliano Francesco Zorba, classe 1978 e di professione camionista, che si è trasferito a Spezia nel 2019; Rosella Tassara, sessantenne di Camogli, candidata sia nella circoscrizione di Genova che nello Spezzino e la cinquantenne Tamara Magnani, emiliana di nascita ma impiegata in una ditta di logistica dello spezzino.

Elena Sacchelli