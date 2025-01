Del Modena il primo acuto. Juve detentrice

La rassegna della Supercoppa femminile è nata nel 1997 ed è organizzata dalla Divisione Serie A professionistica femminile su delega della Figc. Si sfidano la squadra vincitrice del campionato di serie A e quella che ha ottenuto il successo nella Coppa Italia. Nel confronto in programma allo stadio “Alberto Picco“ della Spezia la Fiorentina partecipa in quanto finalista del trofeo tricolore poi vinto dalla Roma. Le giallorosse sono state dunque autentiche protagoniste della stagione 2024 che si è appena conclusa. La prima edizione del trofeo del 1987 venne vinta dal Modena e nelle annate 2020 e 2021 si è svolta con un format al quale hanno partecipato 4 squadre: le prime due classificate della serie A e le due finaliste della Coppa Italia. Poi a partire dal 2022 è stata rilanciata la formula classica con una partita unica per assegnare il titolo. Nel palmares della Supercoppa spicca la Torres. La società sarda infatti l’ha alzata ben 7 volte nelle 10 finali disputate. A seguire Verona con quattro successi (8 le finali disputate), Brescia e Juventus a 4 titoli ciascuna. L’attuale detentrice della Supercoppa è la Juventus che l’ha conquistata il 7 gennaio dello scorso anno battendo sempre la Roma nel confronto disputato allo stadio “‘Zini“. Le bianconere si sono imposte con il risultato di 2 a 1. La calciatrice ad aver vinto il maggior numero di edizioni è Cristiana Girelli: 11 successi (3 con il Verona, 4 con il Brescia e 4 con la Juventus), seguita da Giorgia Motta e Patrizia Panico con 8. La superbomber della competizione è Chiara Gazzoli con 8 reti suddivise con le casacche del Verone (3); Torres (2); Milan (2); Fiammamonza (1). Nell’attuale campionato di serie A femminile è in testa la Juventus con 35 punti seguita da Inter e Roma con 28 mentre la Fiorentina è a quota 26.

m.m.